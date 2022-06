Escape from Tarkov is officieel nog steeds niet uitgebracht, maar in early access modus al wel behoorlijk populair onder pc-gamers. Ontwikkelaar Battlestate Games heeft dan ook besloten om het ijzer te smeden wanneer het heet is en alvast een spin-off aangekondigd, die zijn inspiratie gaat zoeken bij de Romeinse gladiatoren van weleer.

De spin-off zal Escape from Tarkov ARENA heten en een ander uitgangspunt kennen dan de oorspronkelijke game. Waar Escape from Tarkov vooral draaide om extractiescenario’s en het verzamelen van loot, daar zal ARENA spelers het laten uitvechten – zowel tegen elkaar als tegen AI – in moderne versies van het Colosseum. Klinkt leuk, toch?