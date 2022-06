Netflix heeft als onderdeel van de Geeked Week, een evenement dat in het teken staat van nieuwe aankondigingen en info op het platform, een nieuwe trailer uitgebracht voor de live-action serie van Resident Evil.

Het eerste seizoen van Resident Evil op Netflix zal acht afleveringen krijgen die elk ongeveer één uur lang zijn. Andrew Dabb (Supernatural) en Bronwen Hughes (The Walking Dead) staan aan het roer van de eerste twee afleveringen. De regisseurs voor de resterende afleveringen zijn nog onbekend.

Volgens The Hollywood Reporter zal het verhaal worden verteld over twee verschillende tijdlijnen. De eerste volgt de 14-jaar oude zussen Jade en Billie Wesker die zijn verhuisd naar New Raccoon City. De tweede tijdlijn zal zich volgens de geruchten meer dan 10 jaar in de toekomst afspelen, wanneer de mensheid grotendeels is uitgeroeid. Nog minder dan 15 miljoen mensen zijn overgebleven en ze zullen het op moeten nemen tegen meer dan 6 miljard monsters.

Nog steeds niet warm? Dan weet de nieuwe trailer je misschien wel over te halen: