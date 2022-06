Nintendo heeft een nieuwe grootse sale aangekondigd voor de Nintendo Switch. In de toepasselijk genoemde Super Sale zullen meer dan 1500 verschillende games afgeprijsd worden in de eShop met kortingen tot wel 67%.

De sale begint morgen, donderdag 9 juni, om 15:00 uur. Je zal games tegenkomen zoals New Pokémon Snap, Dark Souls: Remastered, Shin Megami Tensei V en nog veel meer. Je hebt tot en met 19 juni om te kunnen profiteren van de deals.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition zal ook afgesprijd worden tijdens de Super Sale. Een perfect moment om het spel op te pakken ter voorbereiding op de release van Xenoblade Chronicles 3 volgende maand.

De volledige lijst afgeprijsde games is nog niet bekend, maar zal je dus snel kunnen bekijken in de eShop. Zorg ervoor dat je alvast genoeg Nintendo eShop tegoed in je digitale portefouille hebt, zodat je maximaal kan profiteren van de deals. Welke pareltjes hoop jij te kunnen scoren tijdens de Super Sale?