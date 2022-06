Deliver Us The Moon is al geruime tijd op de vorige generatie consoles te spelen, maar current-gen bezitters kregen vorige maand te horen dat hun versie is uitgesteld naar later deze maand. Dit is in potentie weer goed nieuws, want zij kunnen met Deliver Us The Moon nog vers in het geheugen vrij snel beginnen aan diens vervolg.

KeoKen en Frontier Foundry hebben laten weten dat Deliver Us Mars op 27 september zal verschijnen. Het spel zal dan uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc voor €29,99. Je kan Deliver Us Mars ook nu al pre-orderen en dan krijg je 10% korting. Deze korting is voor de PlayStation-versies alleen beschikbaar voor PS Plus-abonnees.

Weet je niet wat je van Deliver Us Mars kan verwachten, dan kan je hieronder een nieuwe gameplay trailer bekijken.