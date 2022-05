Deliver Us The Moon wist in april 2020 een zeer goede indruk achter te laten op onder andere PlayStation 4- en Xbox One-bezitters. Deze maand zou de game ook op de current-gen consoles uitkomen, maar dat gaat niet door.

Wired Productions en KeoKen hebben laten weten dat er nog wat extra tijd nodig is om de laatste puntjes op de i te zetten. Gelukkig hoef je niet heel erg lang te wachten om Deliver Us The Moon op de PlayStation 5 of Xbox Series X|S te spelen, want de game zal nu op 23 juni uitkomen. Heb je de game al gekocht op de PlayStation 4 of Xbox One, dan kan je de current-gen versie helemaal gratis downloaden.

Na het afronden van Deliver Us The Moon voor de ‘nieuwe’ consoles van Sony en Microsoft, zal de Nederlandse ontwikkelaar zich volledig gaan focussen op het vervolg. Wanneer die game zal verschijnen is nog niet bekend, maar we weten wel dat het spel zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Er is ook een nieuwe trailer vrijgegeven om de nieuwe releasedatum van de current-gen versie van Deliver Us The Moon te vieren, check het hieronder.