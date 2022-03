Meer dan drie jaar na de release van Deliver Us The Moon krijgt het spel eindelijk een Xbox Series X|S en PlayStation 5 versie, aldus Wired Productions. De current-gen versie van Deliver Us The Moon brengt een aantal verbeteringen met zich mee zoals 4K visuals, ray traced schaduwen en reflecties en snellere laadtijden. Daarnaast zijn er nog exclusieve toevoegingen aan de PlayStation 5 versie in de vorm van adaptieve trigger en controller speaker ondersteuning.

Ik hoor je al denken, wat mag die nieuwe versie gaan kosten? Voor mensen die de PS4- en Xbox One-versie al bezitten zal de upgrade geheel kosteloos te claimen zijn. Heb je het spel nog niet? Dan kan je deze op de release binnenhalen voor €24,99. De PS5- en Xbox Series X|S-versie van Deliver Us The Moon komt op 19 mei uit.

Het vervolg op Deliver Us The Moon werd afgelopen week aangekondigd, goede timing dus om het eerste deel op te pikken. Weet je nog niets over de eerste game? Check dan snel onze review.