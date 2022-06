Uitgever Microïds heeft tijdens Summer Game Fest vanavond de terugkeer van een oude franchise aangekondigd: Flashback. En dat heeft lang geduurd, want het origineel verscheen namelijk in 1992.

Het vervolg heet simpelweg Flashback 2 en de trailer kan je hieronder bekijken. De game is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

De game staat gepland voor een release later dit jaar, maar een concrete releasedatum is nog niet bekend.