Banjo-Kazooie, de klassieke gameserie van Rare die veel harten wist te veroveren op de Nintendo 64, zou binnenkort wel eens een comeback kunnen gaan maken. Althans, dat is wat een nieuw gerucht nu suggereert.

ModernVintageGamer, een content creator en ontwikkelaar bij NightDive Studios, beweerde tijdens de meest recente aflevering van de Nate the Hate podcast dat er gewerkt wordt aan een ‘revival’ van Banjo-Kazooie. Hij baseerde zich op geluiden die hij uit de gamesindustrie heeft gehoord, zo legde hij uit.

“I have spoken to a lot of people, and I’m not an insider, I’m a developer, but sometimes I hear things and I was at GDC earlier this year and there were some people talking about Banjo.”

“I’ve heard that Banjo’s coming up for months now, from different people. Something’s happening with Banjo, what I can’t tell you is what that is.”