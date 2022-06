Pc-gamers kunnen al meer dan een half jaar genieten van Bright Memory: Infinite. De game zou na het afronden van de pc-versie ook naar consoles komen, alleen bleven FYQD Studio en Playism daar lange tijd stil over. Nu hebben ze eindelijk meer duidelijkheid gegeven.

De ontwikkelaar en uitgever hebben namelijk laten weten dat de first-person actiegame echt in 2022 zal uitkomen, maar een exacte datum is nog altijd afwachten. Bright Memory: Infinite zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Buiten de game zal ook alle extra content die ondertussen voor de pc-versie is uitgegeven aanwezig zijn.

De versie voor de current-gen consoles van Sony en Microsoft zullen ray tracing ondersteunen bij een framerate van 60fps. Tevens is er een 120fps modus aanwezig, maar dan vervalt ray tracing. Aangezien de game niet voor de PS4 en Xbox One uitkomt, zou je denken dat de Switch-versie alleen via de cloud te spelen zal zijn. Dit is niet het geval. Het is wel degelijk een ‘native’-versie.

Als afsluiter is er ook een nieuwe trailer van Bright Memory: Infinite beschikbaar gesteld. Die check je hieronder.