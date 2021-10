Wie van ontzettend snelle actie houdt dat gepaard gaat met geweren en katana’s, moet wellicht Bright Memory: Infinite in de gaten houden. In deze game mag je eigenlijk geen seconde missen, want het kan wellicht je laatste zijn. De actie uit de voorgaande trailers ziet er best indrukwekkend uit en nu is de pc-versie van de game voorzien van een releasedatum.

De pc-versie zal namelijk op 11 november verschijnen op Steam en GOG. In Bright Memory: Infinite sta je in de schoenen van Sheila en zij beschikt over een flink arsenaal aan wapens en trucs. Dat is ook wel nodig als we de meest recente trailer mogen geloven, want ze zal alle hulp nodig hebben die ze krijgen kan. Een Xbox en PlayStation versie zijn ook nog in de maak, maar daar is nog geen releasedatum van bekend.

Hieronder kan je de trailer die de releasedatum onthulde bekijken.