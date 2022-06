Infinity Ward is op het moment druk bezig met Call of Duty: Modern Warfare 2, maar dit is niet de enige game die ze ontwikkelen. De ontwikkelaar had namelijk een vacature geplaatst op zijn website, waaruit bleek dat ze met een project bezig zijn dat totaal anders is dan Call of Duty. De functie is inmiddels ingevuld dus de vacature is verdwenen, maar we weten desalniettemin wel aan wat voor soort game er gewerkt wordt.

Infinity Ward was op zoek naar een ‘narrative director’. Deze persoon zou de beste verhalende en cinematische ervaring moeten maken in een open wereld RPG. De ontwikkelaar gooit het met hun nieuwe project dus blijkbaar over een compleet andere boeg. De enige overeenkomst met Call of Duty, is dat het ook gaat om een Triple A-titel.

Hiermee kan het speculeren over de nieuwe game beginnen. Is het een totaal nieuwe IP of heeft het wellicht met Call of Duty te maken? Is het een shooter met RPG invloeden of gaat Infinity Ward echt iets totaal anders doen? Daarvoor hebben ze overigens wel de capaciteit, want de studio heeft naast een vestiging in de Verenigde Staten ook een afdeling in Polen, van waaruit de vacature overigens beschikbaar was. Hopelijk krijgen we snel meer te horen over hun nieuwe project.