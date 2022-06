Ubisoft blijft de komende maanden nog bezig met Assassin’s Creed: Valhalla, maar tegelijkertijd begint het wel tijd te worden om ook vooruit te kijken. Daar moeten we nog even op wachten, al is het niet bijzonder lang meer.

Tijdens de livestream van eerder vanavond heeft de uitgever aangekondigd dat ze in september een speciaal evenement organiseren. Naar verwachting zal dat een nieuwe editie van Ubisoft Forward zijn en tijdens dat evenement zal de toekomst van de franchise zijn onthulling zien.

Als we op geruchten afgaan, wordt er al geruime tijd gewerkt aan een Assassin’s Creed die wat kleiner van schaal is en Basim in de hoofdrol heeft. Mogelijk is dat het volgende deel, dat in 2023 uitkomt. Indien dat zo is, dan horen we in september vast meer.

Verder is ook bekend dat Assassin’s Creed Infinity in ontwikkeling is, maar die staat pas voor later op de planning. Of die game ook in september officieel aangekondigd zal worden is eveneens afwachten.