Het is dit jaar 15 jaar geleden dat de eerste Assassin’s Creed uitkwam en om dat te vieren, heeft Ubisoft eerder vanavond een korte livestream uitgezonden. Tijdens deze livestream hebben ze het een en ander aan toekomstplannen gedeeld en wat leuke aankondigingen gedaan.

Allereerst is het voorlopig nog niet gedaan met Assassin’s Creed: Valhalla, want er staan voor dit jaar festivals op het programma. Ook zal Ubisoft een nieuwe modus introduceren: The Forgotten Saga. In deze modus, die het roguelite concept volgt, zul je tegen allerlei mythische wezens vechten en elke keer als je doodgaat, zul je beter worden dankzij vrijgespeelde verbeteringen.

Verder mogen spelers nieuwe tombes verwachten, alsook een Armory update en het Mastery Challenge Pack 2. Aan het einde van het jaar krijgen spelers de laatste episode in het verhaal van Eivo. Dit alles wordt gratis beschikbaar gesteld. Verder kan iedereen met de game aan de slag van 16 tot 20 juni via een gratis weekend. Het is mogelijk de game vandaag al te preloaden.

De Discovery Tour deed zijn intrede in Assassin’s Creed: Origins en kwam ook in Odyssey en Valhalla terug als educatief aspect. Ubisoft heeft aangekondigd dat de Discovery Tour: Viking Age voor consoles, Stadia en pc nu als standalone applicatie beschikbaar is.