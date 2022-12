Ubisoft liet vorige maand weten dat zij meer van hun nieuwere games naar Steam zouden brengen. De Franse ontwikkelaar/uitgever heeft woord gehouden, want je kan nu Assassin’s Creed: Valhalla aanschaffen in de digitale winkel van Valve.

Om de release op Steam te vieren, is Valhalla meteen met flinke korting aan te schaffen. Tot 22 december kan je het spel voor € 19,80 kopen in plaats van € 59,99. Wil je liever de Deluxe Edition hebben, dan betaal je tot de eerder genoemde datum € 26,40 in plaats van € 79,99. De Ragnarök editie en Complete Edition kan je tot 22 december voor € 35,- en € 49,- respectievelijk aanschaffen.

Buiten Assassin’s Creed: Valhalla is – zoals beloofd – ook de free-to-play titel Roller Champions te vinden op Steam. Ubisoft had echter ook aangegeven dat Anno 1800 tegelijk met de eerder genoemde games uit zou komen op Steam. Dit spel is op het moment van schrijven echter nog niet aanwezig.