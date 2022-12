Ubisoft richt al z’n tijd en aandacht nu voornamelijk op de nieuwe Assassin’s Creed-games die in ontwikkeling zijn, maar dat wil niet zeggen dat het compleet gedaan is met content voor Assassin’s Creed: Valhalla. Eerder deze maand werd de game al voorzien van een cross-over evenement met Destiny 2, waardoor je diverse skins kon vrijspelen die in het thema van Bungie’s loot shooter stonden.

Assassin’s Creed: Valhalla krijgt nu opnieuw soortgelijke content, maar dit keer slaat Ubisoft de handen ineen met Capcom. Er zijn vanaf nu namelijk een aantal Monster Hunter World skins te verdienen in de game. Zo kan je een nieuwe bepantsering voor jezelf en je paard of wolf verdienen die op Odogaron lijkt. Ook je arend is voorzien van een Legiana scout skin en je kunt ook nog twee wapens vrijspelen met nieuwe looks.

Hieronder kan je de trailer bekijken waarin deze content kort wordt toegelicht.