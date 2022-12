Assassin’s Creed: Valhalla nog niet in bezit en twijfel je nog? Dan is het wellicht een goed idee om de game eens uit te proberen. Dat is dit weekend mogelijk, omdat Ubisoft een gratis trial beschikbaar heeft gesteld.

Assassin’s Creed: Valhalla is vanaf nu tot 19 december gratis op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc te spelen. Je krijgt hierbij toegang tot alle content van de basisgame en als je besluit de titel naderhand aan te schaffen, neem je de geboekte voortgang mee.

Ben je in het bezit van de game, dan is het mogelijk om vrienden uit te nodigen voor de trial. Als je dat doet, krijg je wat leuke beloningen zo laat Ubisoft weten. Meer daarover kun je hier vinden.

Om meer over Assassin’s Creed: Valhalla te weten te komen, verwijzen we je graag naar onze review.