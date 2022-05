Preview | Roller Champions –In 2019 kondigde Ubisoft de game Roller Champions aan, maar sinds de officiële aankondiging hebben we relatief weinig van de game vernomen. Wel hebben er wat publiekelijke testsessies plaatsgevonden, maar de opbouw richting de release is op een vrij stille manier verlopen. En zo is hier plotseling Roller Champions, die morgen uitkomt. Gisteren hebben we de game voor het eerst uitgebreid kunnen spelen en in deze preview gaan we in op wat je van de game mag verwachten en hoe de opzet op termijn ongeveer is. Ubisoft volgt namelijk een andere route dan gebruikelijk, omdat het een free-to-play game betreft.

Mengelmoes van allerlei sporten

Het concept van Roller Champions is eigenlijk vrij eenvoudig. Je wordt in een team van drie op een ovale baan geplaatst en het is zaak om te scoren met de bal die in het speelveld gegooid wordt. Volgens Ubisoft is het een mengelmoes van skaten, voetbal, basketbal en een beetje worstelen en dat vat eigenlijk ook precies de gameplay samen. Het doel is namelijk om vijf punten te scoren en die krijg je door de bal in het relatief kleine doel te gooien, die zich hoog boven de baan op een vaste plek bevindt. Als jij de bal er doorheen gooit, dan scoor je één punt voor je team. Maar het ding is, je kan niet gelijk de bal in het doel gooien als je die eenmaal tot je beschikking hebt.

Je dient namelijk op de baan een bepaalde afstand af te leggen en zodra je dat gedaan hebt, opent het doel zich. Dit maakt dat je sowieso wat meters moet afleggen en dat teams niet binnen een paar minuten het spel kunnen voltooien. Om te winnen dien je namelijk vijf punten te scoren, maar de twist zit hem in het aantal punten dat je krijgt. Als je een rondje rijdt en dan scoort, krijg je één punt. Leg je echter meerdere rondjes af, dan loopt de meter verder op en kun je drie punten scoren. Domineer je de hele pot en werk je heel goed samen, dan is het zelfs mogelijk om dermate veel rondjes af te leggen, dat je bij een goal gelijk vijf punten krijgt.

Beuk er op los

In de vele potjes die we gespeeld hebben zijn we één keer op die manier verslagen, waarbij we de indruk hadden tegen ontwikkelaars te spelen. Het samenspel van dat team was dermate goed, dat het geen beginnen aan was. Dit schetst echter wel een interessant toekomstbeeld, want om te kunnen winnen is het van cruciaal belang dat je samenwerkt. De bal pak je zodra die op de baan ligt automatisch op, maar je kunt een bodycheck uitdelen waardoor degene die de bal heeft deze laat vallen. Dat voorkomen kan door handig te manoeuvreren of door de bal net op tijd naar een medespeler te gooien. En dat laatste, dat is waarin de uitdaging hem zit, want de tegenstander zal te allen tijde proberen dat te voorkomen.

Het uitdelen van bodychecks kan namelijk min of meer achter elkaar door. Hierdoor kan het op sommige momenten op een absolute chaos uitdraaien, waarbij de spelers meer op de grond liggen dan daadwerkelijk aan het skaten zijn. Leuk is ook dat je vrij bent in de route die je neemt. Dus als het handiger is om juist de tegenstander frontaal aan te pakken, dan kan je ook besluiten om tegen de gestelde richting in te gaan en ze te verrassen. En op die manier ontstaat er een dynamisch spelletje waarin je zo goed mogelijk moet zien samen te werken in het passen om zo de tegenstanders te slim af te zijn. Leuk is ook dat je de wanden kunt gebruiken om de bal te gooien en zo zelfs te scoren. Maar ook kun je hoog springen, dus als je verwacht dat je tegenspeler wil gaan scoren, kan je proberen de bal voor het doel te blokkeren.

Hoog tempo, korte potjes

Het concept van Roller Champions is best leuk gevonden, want tijdens het spelen hadden we voornamelijk lol in het skaten en beuken. Als je dan via een goede passcombinatie nog even wat extra punten weet te scoren, dan is dat erg bevredigend. Elk potje duurt ook een minuut of zeven, waardoor het ideaal is om even tussendoor te spelen. En het team dat of vijf punten haalt wint gelijk en anders het team met de meeste punten aan het einde van de 7 minuten. Het tempo ligt tijdens het spelen ook vrij hoog en dat maakt dat Roller Champions uitermate geschikt is om wat tijd te doden terwijl het in combinatie met een goed team ook voor uren speelplezier kan zorgen. Daar moeten we echter wel gelijk een kanttekening bij plaatsen, want de game is wat compact.

Bij de release zijn er namelijk drie arena’s beschikbaar en hoewel die erg verschillen in visuele setting, komt het op hetzelfde neer. De gameplay zal ook niet echt veranderen, waardoor het in de basis een vrij beperkte game is. Om daar toch genoeg keuze in aan te brengen, kun je naast een quick match ook ranked spelen en het is tevens mogelijk om custom matches op te zetten. Daar komt nog bij dat Ubisoft ook met speciale modi komt die tijdelijk beschikbaar zijn. Zo is één van deze modi ‘Hot Potato’, waarbij de bal na drie seconden explodeert en je dus continu moet passen om de meter vol te krijgen waarna het doel open gaat. Een andere modus is een 2 versus 2, waarbij het team dus aan beide kanten van één deelnemer gestript wordt.

Customizen maar

Het verdienmodel van Roller Champions zit hem in de cosmetische kant van het spel. Je kunt namelijk jouw skater geheel naar eigen smaak vormgeven en bij de release morgen zijn er gelijk 150 items beschikbaar. Meer speel je vrij via de Roller Pass (€ 5,-), wat een equivalent van de Battle Pass is. Hierin tref je 30 tiers en er is zowel een gratis als een betaalde variant. Hetgeen je vrijspeelt door te levelen zijn nieuwe items om je personage mee aan te kleden, maar ook nieuwe emotes en meer. Hierbij stipt Ubisoft aan dat het puur cosmetisch is, dus van pay-to-win is geen sprake. Ook wel belangrijk om te vermelden is dat je via de Roller Pass je uitgave weer kunt terugverdienen, dus zolang je die ieder seizoen weet te voltooien, dien je in feite maar één keer een aankoop te doen.

Als je wat sneller meer customization opties wilt hebben, dan is het ook mogelijk om bundels te kopen met extra items. Ook dit is echter volledig optioneel, dus als je geen trek hebt je geld aan de game uit te geven, dan kun je alsnog van de gameplay genieten. Ubisoft is bovendien van plan de game lang te ondersteunen, want zo hebben ze de plannen voor de komende vier seizoenen al gedeeld. En per seizoen mag er steevast een nieuwe map, modus, evenement en een minigame verwacht worden, waardoor Roller Champions gaandeweg een steeds uitgebreidere game wordt. En in dat kader doet Roller Champions heel erg aan Hyper Scape denken. De inmiddels ter ziele gegane Battle Royale shooter had – afgezien van de gameplay – een soortgelijke structuur, dus als je die game gespeeld hebt, dan weet je een beetje hoe de toekomst er voor deze game uitziet.

Voorlopige conclusie

Roller Champions is een game die bestaande sporten met elkaar mixt om tot een uniek resultaat te komen. Precies hetzelfde wat EA deed met Knockout City. Het skaten, samenwerken, de tegenstanders omver beuken en proberen te scoren als je een rondje hebt afgelegd, vraagt om een goede coördinatie en anticipatie, en we hebben ons uitstekend vermaakt met de game. Roller Champions moet het vooral van de vrij simpele gameplay hebben die een verslavend effect moet oproepen. De korte potjes maken het ideaal voor tussendoor en de previewversie voelde erg solide aan. Met veel customization opties kun je het spel helemaal eigen maken en vanaf morgen kan je het zelf ervaren. Ons advies: probeer het zeker even uit, zeker omdat het free-to-play is.