Giant Bomb journalist en non-stop geruchtenmachine Jeff Grubb heeft weer een ‘nieuwtje’ voor ons. Volgens zijn anonieme bronnen is het binnenkort over en uit met Roller Champions. Dit moet na de afronding van het derde seizoen gaan gebeuren. Grubb liet dat weten tijdens een uitzending van de Xbox Era-podcast. Ubisoft heeft hier nog niet officieel op gereageerd.

Roller Champions is een free-to-play online sports game die al in 2019 werd aangekondigd, maar pas in mei van dit jaar uitkwam. Volgens een financieel rapport doet de game het beter dan de Battle Royale-game Hyper Scape, echter is die reeds geannuleerd. Indien waar, dan is dit de tweede titel van ontwikkelaar Ubisoft Montréal die binnen een korte tijd flopt.