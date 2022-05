Nadat eerder de mogelijke releasedatum van Roller Champions al lekte, heeft Ubisoft nu officieel aangekondigd dat de game vanaf 25 mei verkrijgbaar zal zijn. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. De game is backwards compatible en zodoende ook op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S te spelen. Later komt de game nog naar de Nintendo Switch, Google Stadia en Amazon Luna.

In Roller Champions staan twee teams van drie spelers tegenover elkaar in verschillende arena’s. Door de bal te passen en andere spelers te tackelen en te ontwijken, proberen teams onder luid gejuich van de fans de bal te scoren in de verlichte hoepel en zo naar de overwinning te skaten. Hoe meer rondes er worden gemaakt zonder balverlies te lijden, hoe meer punten men kan verdienen.

Door wedstrijden te winnen en op de ranglijsten te klimmen, ontgrendelen spelers steeds bekendere stadions en competities, met als top de Elite Champions-league. Tijdens hun reis naar de top krijgen spelers de kans om fans voor zich te winnen, nieuwe maps te ontdekken, te strijden in tijdgebonden gamemodi en de uitrusting van hun personage volledig te personaliseren. Naast de vele items die spelers kunnen vrijspelen, zijn er elk seizoen exclusieve cosmetische beloningen te verkrijgen met de Roller Pass.

Roller Champions is solo speelbaar met gelijkwaardige tegenstanders via het cross-play matchmaking system, of met vrienden. Cross-progressie is tevens op elk platform beschikbaar, waardoor spelers hun zoektocht naar glorie met hetzelfde profiel kunnen voortzetten. Ook krijgt de game een skatepark, dat als social hub fungeert, waar spelers kunnen afspreken om te oefenen of gewoon samen van een paar minigames te genieten.