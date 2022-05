Ubisoft heeft de game Roller Champions al een lange tijd in ontwikkeling en we hebben er de laatste tijd weinig over gehoord. De free-to-play multiplayer game moet echter nog altijd verschijnen en de release lijkt nu dichterbij te zijn dan aanvankelijk werd verwacht. Volgens een listing op de Xbox zou Roller Champions op 25 mei moeten verschijnen, wat dus minder dan twee weken is.

Ubisoft heeft echter geen specifieke details gedeeld en het zou wat ongebruikelijk zijn voor de uitgever om uit het niets een game te lanceren, maar onmogelijk is het natuurlijk niet. Wat dit gerucht versterkt is dat Roller Champions vorige maand goud is gegaan, zonder dat er een release is gecommuniceerd.

Bij officieel bericht lees je het hier.