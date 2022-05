Roller Champions is uitgebracht door Ubisoft en gezien het een free-to-play game betreft, kan je er kosteloos mee aan de slag. De game is gelijk voorzien van het eerste seizoen en dat wil zeggen dat de Roller Pass beschikbaar is, waarmee je cosmetische items kunt vrijspelen.

Om de release van de game wat extra aandacht te gunnen, heeft Ubisoft een kickoff gameplay trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder. Als je meer over Roller Champions wilt weten, dan kan je daarvoor bij onze preview terecht, waarin we je alles over de gameplay vertellen.