Final Fantasy VII: The First Soldier is inmiddels al enige tijd te spelen op mobiele platformen en dit jaar wordt het 25-jarige bestaan van Final Fantasy VII gevierd. Dat doet Square Enix vannacht met een livestream, waarbij we mogelijk de nodige aankondigingen mogen verwachten.

Spelers van de mobiele game krijgen alvast een extraatje, want de Sephiroth skin is nu beschikbaar in de game. Dat is echter niet het enige, want ook zijn er skins van Cloud, Tifa Lockhart, Aerith, Barret en Vincent toegevoegd. Deze skins zijn allemaal verkrijgbaar via de Premium Shinra Packs.

Andere toevoegingen aan de game zijn twee wapens: Serpent Launcher en Dual Wheeler. De nieuwe skins komen echter tegen enige betaling. Als je de content via Google Play wilt aanschaffen, heb je tegoed nodig en daarvoor kan je hier terecht.