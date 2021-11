Review | Final Fantasy VII: The First Soldier – Ongeveer 30 jaar voor de gebeurtenissen van Final Fantasy VII zat Shinra niet stil. Dit hebzuchtige energiebedrijf dat de stad Midgar wil voorzien van stroom ten koste van de planeet, heeft ook nog eens een leger aan soldaten ter beschikking. De beste van de beste, de elite van Shinra, zijn de SOLDIERs. Soldaten die uitzonderlijk goed kunnen vechten, omdat zij genetisch gemanipuleerd zijn. Jij bent een zo’n SOLDIER in deze Battle Royale game van Square Enix. Het is weliswaar niet het tweede deel van Final Fantasy VII Remake, maar het is wel een leuk zoethoudertje voor tussendoor.

Een bekend concept met een ander sausje

Zoals we reeds aangegeven hebben is Final Fantasy VII: The First Soldier een Battle Royale game volledig in de sferen van Final Fantasy VII Remake. Je kan dit het beste vergelijken met Fortnite, alleen hoef je nu niet panisch een kasteel of bunker om je heen te bouwen. Alvorens je met een helikopter in Midgar wordt gedropt, mag je eerst een tutorial doorlopen om de fijne kneepjes van het vak te leren. Zo heb je altijd de mogelijkheid om mensen een kopje kleiner te maken middels gebruik van mêlee. Dit werkt overigens erg goed, via de touch controls hoef je enkel bij iemand in de buurt te staan om nadien een zwaard icoontje in te drukken voor wat hakwerk. In wat hectische close combat is het dus ideaal, maar je bent al snel in het nadeel als iemand een vuurwapen heeft.

Je hebt hier verschillende soorten in: assault rifles, submachine guns, snipers, LMG’s, handwapens, noem maar op. Het zit er allemaal in. Je hebt drie mogelijkheden om te kunnen schieten in Final Fantasy VII: The First Soldier. Je kan het op automatisch zetten, waardoor je gelijk begint te schieten zodra iemand langs je vizier loopt. Daarnaast heb je nog de keuze om voor Floating of Fixed Fire te kiezen, oftewel dat de schietknop meebeweegt met de camera of juist vast blijft zitten. Voor de rest kan je elk aspect van de touch controls compleet naar eigen behoeftes aanpassen, wat erg fijn is. Ditzelfde geldt voor het loot-werk, dat je continu zal moeten doen. Daarnaast heb je nog de mogelijkheid om de game met een controller te spelen.

Het concept is erg leuk in dit universum

Want je moet natuurlijk je wapens op het slagveld bij elkaar zien te verzamelen. Alvorens je dus de helikopter instapt, mag je een speelstijl uitkiezen. Beter gezegd, je hebt de keuze uit vijf verschillende soorten klassen: Warrior, Sorcerer, Ninja, Monk en Ranger. Je herkent ze wel uit de franchise, maar elk hebben bepaalde statistische voordelen tijdens het vechten in First Soldier. Elk van deze kan je dan ook weer levelen voor nog meer voordeel. Om een idee te geven, de Sorcerer kan meer schade aanrichten met materia (magic) en je MP herstelt een stuk sneller terwijl je bij de Ranger meer ammunitie kan dragen en sneller kan herladen.

We lieten het al vallen: materia. Om het volledige gameplay verhaal af te sluiten, kan je tijdens je Battle Royale match wapens vinden, maar ook equipment als kettingen, health potions, Gil (om bij vending machines spullen te kopen) en materia. Met materia krijg je toegang tot verschillende soort magic (fire, ice, bio, etc.) en het is een mooie aanvulling op je offensieve vaardigheden. Deze spullen kun je natuurlijk ook looten uit kistjes of gewoon vinden op de map, maar uiteraard ook vergaren uit de deathboxes van je gevallen vijanden (of vrienden). Alles wat je kunt vinden staat in lijn met wat je kan verwachten in de wereld van Final Fantasy VII. De OST is in deze ook verzorgd en je hoort bekende deuntjes uit de Final Fantasy VII games om de sfeer nog beter uit de verf te laten komen. Daarbij valt op audiovlak op te merken dat je ook prima van elke richting kunt horen als iemand in de buurt is, wat visueel bij je crosshair ook nog eens extra wordt aangeduid met een voetstapicoon.

Ook hier heb je het principe dat om de zoveel tijd de toegankelijkheid van de map beperkt wordt door een cirkel die kleiner en kleiner wordt. Per ronde level je omhoog en krijg je extra HP. Het principe van de RPG-games is op deze manier erg leuk in deze game verwerkt. Ook kun je op de map monsters vinden en deze aanpakken voor extra XP om ook via deze weg te kunnen levelen. Vanzelfsprekend is de winnaar degene die als laatste overblijft, maar dat hoeven we er eigenlijk niet bij te vermelden. Wat in dit geval niet de winnaar is in deze game is de wat clunky besturing. Soms wil je personage om zijn eigen draai-as blijven haken en dat zorgt voor wat onhandige bewegingen bij het traverseren. Dit geldt voor rondrennen, maar ook bij het gebruik van verschillende voertuigen.

Performance is middelmatig

We hebben de game gespeeld op een Samsung S21 en we zijn eigenlijk niet zo onder de indruk van de performance. De game ziet er grafisch matig uit. Zo zijn de omgevingen erg groot, maar de draw distance is ondermaats. In de verte je vijanden herkennen gaat dus wat moeizaam. Een leuke plek op de map is bijvoorbeeld The Wall Market, die vrijwel hetzelfde is vormgegeven als in Final Fantasy VII Remake (het kunnen zelfs dezelfde assets zijn). Dat ziet er dan leuk uit qua vormgeving, maar de textures laten behoorlijk wat te wensen over. De game kan je via de instellingen wel van een paar aanpassingen voorzien op dit gebied, minder of betere graphics of juist de performance op low of high zetten. Veel veranderingen behalve mindere graphics hebben we er echter niet uit weten te krijgen.

De framerate schommelt tussen de 30 en 40fps, maar door heel veel stutters (al dan niet door een slechte internetverbinding) is dit moeilijk te peilen. Want dat is het namelijk, online werkt het niet zo vlekkeloos. Zodra je twee andere teams op je nek hebt, is het praktisch onspeelbaar en wordt de game een Final Fantasy PowerPoint presentatie. Het is moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen of dit dus ligt aan de servers of dat de performance van de game op zo’n grote map gewoon niet optimaal is. Dus tijdens de laatste loodjes op drukke momenten zijn we blij als een match is afgerond, we de XP voor de Battle Pass krijgen en onze custom character kunnen voorzien van leuk esthetisch prul. Om helemaal je ogen wat rust te gunnen, kun je ook je eigen Chocobo verzorgen en er meer mee fokken.

Download hier Final Fantasy VII: The First Soldier: Android | iOS