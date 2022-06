De Assassin’s Creed-serie blaast dit jaar vijftien kaarsjes uit en dat moet natuurlijk door Ubisoft gevierd worden. Er is reeds aangekondigd dat we in september meer leren over de toekomst van de Assassin’s Creed-franchise, maar dat houdt de geruchtenmolen uiteraard niet tegen. Dat komt dankzij de onderstaande video die Ubisoft ter ere van het jubileum heeft uitgebracht.

Oplettende kijkers trokken al snel naar Twitter om de verschillen tussen de originele game en de weergave van diezelfde game in deze video aan te stippen. Als je naar de onderstaande tweets kijkt is er inderdaad een duidelijk verschil te zien, wat mogelijk kan duiden op een remaster of remake. Zien jullie dat zitten of zijn jullie daar helemaal klaar mee?

Sigh. I know a remake when I see one #AC15 #AssassinsCreed pic.twitter.com/IjA6XeHXTc

Potential hints for an #AssassinsCreed Remake or Remaster 👀

🎨 Different definition / saturation for the AC1 Trailer

💻 The last game to be celebrated in the roadmap will be AC1 in September, right before the new Assassin's Creed Special Event

🖌️ A new logo for Assassin's Creed pic.twitter.com/EawY7i66ps

— AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) June 14, 2022