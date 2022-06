Q.U.B.E. is een first-person physics-based puzzelgame die oorspronkelijk in 2011 werd uitgebracht voor de pc. In de game, die geïnspireerd lijk te zijn op onder andere Portal, beschik je over handschoenen waarmee je blokken in de levels kunt manipuleren om zo een uitweg te vinden.

Toxic Games – de studio achter Q.U.B.E. – heeft nu een nieuwe uitgave van de game aangekondigd. Onder de noemen Q.U.B.E. 10th Anniversary wordt de game opnieuw uitgebracht met een hoop verbeteringen en nieuwe content. Creative director Dave Hall zegt dat het meer is dan een visuele opfrisbeurt. Q.U.B.E. 10th Anniversary is volgens Hall volledig opnieuw gebouwd. Naast mooiere graphics zijn ook bepaalde puzzels die niet helemaal lekker uit de verf kwamen aangepakt. Daarnaast bevat deze nieuwe uitgave ook een volledig nieuw hoofdstuk genaamd Sector 8, dat vier tot zes uren aan extra gameplay met zich meebrengt.

“We’ve built Q.U.B.E. 10th Anniversary entirely from scratch. We didn’t just want to paint on some prettier visuals to the game – we wanted to completely reimagine Q.U.B.E.’s world and offer fans, new and old, a fittingly significant improvement in visual quality. We’ve also listened to the amazing feedback we’ve had over the course of the last ten years to fix some of the puzzles we found just didn’t work as we’d intended, as well as adding a completely new chapter, Sector 8. We can’t wait to see what people make of it all.”