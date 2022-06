Tetris Effect: Connected is al een tijdje te spelen op de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Alleen is van deze editie geen fysieke versie te krijgen. Limited Run Games gaat er voor zorgen dat dat verandert.

Tetris Effect kwam eerst voor de PlayStation 4 uit en daar werd ook een fysieke versie van uitgegeven. Later kwam de game met uitbreiding alleen digitaal uit voor de Xbox en Switch, met de naam Tetris Effect: Connected. PS4-bezitters die het origineel hebben, konden de desbetreffende uitbreiding toen gratis binnenhalen.

Als je van deze versie een fysiek exemplaar wilt hebben, moet je naar de website van Limited Run Games gaan. Daar wordt een speciale editie aangeboden, die in een Tetromino doos zit en elke versie heeft zijn eigen kleur. Het pakket bevat het volgende:

A physical copy of Tetris Effect: Connected

CD OST with 50 tracks on multiple discs

Digital download code for OST

Three eye-catching pins

32 postcards featuring artwork from the game

A frame for the postcards

Dit pakket kost je $ 99,99 en de PlayStation 4-versie kan je hier vinden. De speciale uitgave van Tetris Effect: Connected voor de Xbox vind je hier en de Switch-versie vind je hier. Je kan het product bestellen tot zondag 31 juli, maar het duurt 8 á 9 maanden voordat je het in huis hebt. Limited Run Games maakt namelijk maar eenmalig een partij aan.