Tetris Effect verscheen eerst voor de PlayStation 4 en PlayStation VR en kwam daarna als Tetris Effect Connected – die een multiplayer toevoegde – naar de Xbox One. Sinds kort is de Connected-versie ook te spelen op de PS4 en over minder dan twee maanden komt daar de Nintendo Switch bij.

De Switch-versie van Tetris Effect: Connected is exact hetzelfde als die van de PS4 en Xbox One. Dit geldt ook voor cross-platform play. Je kunt de puzzelgame dus spelen tegen gamers die een PlayStation 4 of Xbox One hebben.

Tetris Effect: Connected zal op 8 oktober te vinden zijn in de Nintendo eShop en hieronder kan je zien hoe de Switch-versie uit de verf komt.