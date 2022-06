Uitgever Outright Games heeft aangekondigd dat DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace volgende maand uit wordt gebracht. Om precies te zijn: op 15 juli. De game komt dan uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. De game is dus net op tijd voor de release van de DC League of Super-Pets-film later die maand.

Het verhaal van het spel staat desondanks compleet los van het verhaal van de film. Krypto en Ace zullen hun best moeten doen om Lex Luthors plan – om alle zwerfdieren te ontvoeren – te stoppen en dat levert natuurlijk een leuk avontuur op. Ook een die qua personages weer eens wat anders doet dan de vele games in het superheldengenre.

Om een goede indruk van DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace te krijgen check je de trailer hieronder: