Slecht nieuws voor Nintendo Switch Online app gebruikers op apparaten die op iOS 13 of lager draaien. Nintendo heeft via het Japanse Twitteraccount laten weten dat deze apparaten vanaf ergens deze zomer niet meer ondersteund worden.

Mensen met een iPhone, iPad of ander Apple apparaat dat beschikt over iOS 14 of hoger hebben vooralsnog niks om zich zorgen over te maken. Zie hieronder een Engelse vertaling van Nintendo’s Twitter aankondiging:

We plan to update the “Nintendo Switch Online” application for iOS around the summer of 2022. This update will change the operating environment to “iOS version 14.0 or later”.

Please note that the app will not be available on devices with “iOS version 13 or earlier”.