No Man’s Sky zag z’n release ooit enkel op de PlayStation 4, maar is nu vrijwel op elk modern platform te spelen. Alleen een versie voor de Nintendo Switch ontbreekt nog, maar die is reeds aangekondigd. Deze versie zou nog deze zomer moeten verschijnen, maar helaas hebben we slecht nieuws.

Bandai Namco, die als uitgever optreedt voor deze versie, laat via persbericht weten dat de game is uitgesteld naar 7 oktober later dit jaar. We zullen dus iets langer geduld moeten hebben vooraleer we op de Switch de ruimte kunnen gaan verkennen.

Om het lange wachten wat te verzachten, is er een nieuwe trailer uitgebracht en die bekijk je hieronder. Overigens, op dezelfde datum zal er ook een fysieke versie van No Man’s Sky voor de PlayStation 5 verschijnen.