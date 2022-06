Eerder dit jaar werd de Capcom Fighting Collection aangekondigd. Het gaat hier om een bundel van tien klassieke aracdegames van Capcom die nu met diverse toevoegingen worden uitgebracht. Zo ondersteunen alle games online multiplayer met rollback netcode, evenals een Training Mode waarmee spelers kunnen oefenen. Verder bevatten de spellen balansupdates en nieuwe moeilijkheidsgraden.

Gisteren kwam de Capcom Fighting Collection uit en in het kader van de release werd de onderstaande launch trailer uitgebracht. Alle spellen die bij de bundel zijn inbegrepen hebben we hieronder voor de volledigheid opgesomd. Capcom Fighting Collection is nu verkrijgbaar voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.