De farming simulatorgame Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – herkenbaar aan zijn schattige tekenstijl – verscheen in maart 2021 exclusief voor de Nintendo Switch en deed een half jaar later ook de pc aan. Binnenkort zullen PS4-eigenaars eveneens met de titel aan de slag kunnen. Story of Seasons zal namelijk volgende maand op Sony’s last-gen console neerstrijken.

De releasedata zijn als volgt: 26 juli in Noord-Amerika en 29 juli in Europa. Geïnteresseerden hoeven dus niet lang meer te wachten. Twijfelaars verwijzen we door naar de onderstaande trailer.