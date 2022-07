Reflectie | De bemiddelaar genaamd pc – Waar een jaar of tien geleden pc-gaming nog dood verklaard werd, ziet het er vandaag de dag heel anders uit. Veel gamers wenden zich weer tot een pc en dat is niet per se heel gek. Met de Steam Summer Sale die op dit moment aan de gang is, vallen veel topdeals te scoren, vaak voor een lagere prijs dan consolevarianten. Ook Epic heeft hier de afgelopen jaren aan meegeholpen door steevast gratis games weg te geven via de Epic Games Store. En dan hebben we het nog niet gehad over de diverse Humble Bundle’s, of andere sites die regelmatig stunten met dit soort pakketten zoals Fanatical en Greenmangaming.

De pc is uit zijn as herrezen en dat valt de consoleboeren ook op. Microsoft brengt nu al enkele jaren hun Xbox exclusives direct naar pc, maar ook Sony timmert driftig aan de weg om een mooi repertoire van exclusives op pc uit te geven. Het keerpunt voor Sony was echter bij de aankondiging van de Uncharted: Legacy of Thieves Collection. En recent werden pc-gamers wederom verrast toen Sony The Last of Us: Part 1 uit de doeken deed met wederom een pc-versie in het verschiet. Nu zal de pc-versie van de laatstgenoemde waarschijnlijk nog iets langer op zich laten wachten gezien we Uncharted ook nog niet op de pc hebben kunnen verwelkomen, maar pc-gamers wachten in dat geval wel even rustig af alvorens de overweging te maken een PlayStation 5 aan te schaffen. Maakt de pc nu een einde aan de consoleoorlog of is dit puur een marketing dingetje?

Johnny

Volgens mij heeft de pc oneindig veel levens om mee te kunnen gamen, want sinds het begin van dit millennium hoor ik namelijk jaarlijks dat pc gaming doodgaat. In 2001 zou de komst van de Xbox ongetwijfeld tot het einde van de pc leiden. Sindsdien wordt er steeds stellig beweerd dat de consolemarkt pc gaming uiteindelijk de das om doet. Dat was toen al niet zo, dat is nu nog steeds niet zo en dat zal ook nooit gaan gebeuren. Hoe groot de consolemarkt ook is, mensen zullen altijd games spelen op hun pc. Vergeet niet dat er heel veel verschillende soorten games zijn, waarvan je een groot deel waarschijnlijk nooit op een console zult vinden. Jij mag best je neus ophalen voor zoiets als Cookie Clicker, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds een game is die mensen erg fanatiek spelen.

Daarom weet ik ook zeker dat pc gaming nooit doodgaat, juist omdat het zoveel verschillende nichemarkten bedient. Je kunt echt van alles op je pc spelen. Zo zijn simpele browsergames veel populairder dan je denkt. Complexe 4X-titels vinden gretig aftrek bij trouwe fans en dan heb je nog games zoals Microsoft Flight Simulator. Die laatste is nu weliswaar ook op Xbox-consoles te spelen, maar het blijft een pc-titel in hart en nieren. Plus, je hebt ook nog de genres die je simpelweg liever op de pc speelt. Zoals RTS-games, competitieve MOBA’s en shooters, waarin de snelheid het verschil maakt tussen winnen en verliezen. Tegenwoordig kun je het meeste ook prima met een controller spelen, maar je bent simpelweg sneller met een toetsenbord en muis. Het belangrijkste voordeel van de pc is echter de vrijheid.



Consoles zijn gesloten platformen en worden streng gecontroleerd. Je bent zeer beperkt in wat je zelf (op een legale manier) kunt aanpassen. Pc gaming hoeft niet per se met een toetsenbord en muis te zijn. Je kunt de meeste controllers ook gewoon op de pc gebruiken. Games kun je tweaken totdat ze volledig tot hun recht komen op jouw zelf samengestelde systeem. Je hoeft niet te betalen voor online functionaliteit, want toegang tot het internet is voldoende. Wordt er weer een game vol bugs uitgebracht en doet de ontwikkelaar er weinig tot niks aan? Fans lossen het vaak wel op met eigen patches en dan heb je nog de modders die eindeloos gratis content voor je favoriete games blijven maken. Dus nee, de pc is nooit weggeweest en het marktaandeel wordt nu, dankzij alle consolegames die de overstap maken, alleen maar groter.

Lennard

Ik kan me uitstekend vinden in wat Johnny zegt. Pc gaming is open, geeft meer vrijheid en is een ideaal platform voor pro’s en amateurs om lekker op te knutselen aan allerlei projecten. Het punt zit hem meer in het feit dat het allemaal toegankelijker is geworden en als ‘open source’ systeem, is de instap voor mensen veel lager. Dan heb ik het over het ontwikkelen van games. Maar ook voor bedrijven blijft pc altijd interessant, ook omdat er in bepaalde mate meer marges te behalen valt op verkopen. Natuurlijk moet er geld afgestaan worden aan Valve en Epic als er content via die systemen verkocht wordt, maar dat is geen pure noodzaak.



Het is prima mogelijk om games via eigen platformen te verkopen, waardoor je niet afhankelijk bent van (dure) distributiemodellen. Of het marketingtechnisch handig is, is een andere vraag. De vrijheid is wat we met z’n allen koesteren en de pc is in dat opzicht een middel om die vrijheid te behouden en bewaken. Dus nee, pc gaming is niet dood, gaat nooit dood en heeft een rijke toekomst. Tegelijkertijd is er wel een zeer interessante verschuiving gaande. Waar je vroeger in alles segregatie zag qua platformen en games, is dat niet langer aan de orde. Cross-play met pc is mogelijk, console games komen naar pc, vice versa is dat ook mogelijk… ik kan nog wel even doorgaan.

Lang verhaal kort: pc gaming werd altijd als een apart onderdeel gezien en zal dat in bepaalde mate ook blijven, gezien het beduidend anders is dan een console. Puur als we op systemen afgaan. Feit is wel dat de industrie niet langer in hokjes denkt qua platformen, maar alles onder één paraplu neemt. Dat is goed voor gamers, voor games en uitgevers. Dus ironisch genoeg is de pc misschien wel de broodnodige bemiddelaar in de ‘console oorlog’, die overigens anno 2022 lang niet zo heftig is als dik 10 jaar geleden.

Nico

Ik kan mij zeker vinden in het punt dat Lennard aan het einde van zijn verhaal aankaart. De grens tussen pc en consoles wordt steeds vager en dat de pc geweldige exclusives als God of War en The Last of Us: Part I voorgeschoteld krijgt, is een groot genot. Ondanks de toenemende rol van de pc als ‘bemiddelaar’, denk ik wel dat er nog steeds een groot verschil is. Voor mij zit dat in een aantal factoren, waaronder de verschillende doelgroepen, een ander aanbod van games en budget. Zo is de pc in mijn ogen nog steeds het ideale systeem voor strategiegames zoals The Lord of the Rings: Battle for Middle Earth, dat ik vele jaren geleden met veel plezier met en tegen vrienden speelde. Zie ik mijzelf soortgelijke titels op een console als de PS5 spelen? Nee, nooit. Het is simpelweg niet praktisch.

Daarnaast denk ik dat de doelgroep voor pc nog steeds echt anders is in vergelijking met console gamers. Consoles zijn in mijn optiek nog steeds meer de ‘casual’ optie om games mee op te pakken. Je pakt je controller op, zet je console aan en voilà: je kunt direct gamen. Met pc ben je toch meer tijdsgebonden vanwege de steeds betere onderdelen die constant op de markt verschijnen. Lang niet iedereen heeft zin om constant aan zijn of haar pc te sleutelen om alles op de maximale settings te kunnen draaien. Daarnaast kost dit natuurlijk veel geld in verhouding met een console, die je simpelweg één keer aanschaft. Ook Johnny kaartte het al aan: de pc biedt games aan die meer niche zijn dan wat Sony of Microsoft maken. Als iemand mij zou vragen waar ik het liefst singleplayer games op speel, dan zou ik zonder twijfel de PlayStation 5 zeggen.

Denk ik dat de pc een goede kant op gaat als bemiddelaar? Absoluut. Sommige games verdienen het simpelweg om op alle platformen beschikbaar te zijn en deze trend juich ik dan ook zeker toe. Maar ik denk dat we toch nog jarenlang de oude ‘console oorlog’ zullen houden. Dit komt simpelweg doordat de behoeftes per platform te verschillend zijn. Wel moet ik zeggen dat de pc het ideale platform blijft om op te streamen en de beschikbare opties zijn op pc ook gewoon beter. Een goede stap wordt dus gezet, maar voorlopig blijft de klassieke scheiding tussen de console ‘peasants’ en de elitaire pc-gamers toch gewoon bestaan.