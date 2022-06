Nintendo heeft vanmiddag bekendgemaakt dat Monkey Island naar de Nintendo Switch zal komen. Het gaat hier om Monkey Island: Arrr! Return to Monkey Island die later dit jaar zal verschijnen, maar een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Het betreft hier een bundel van de eerste twee games: The Secret of Monkey Island en Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. Om een indruk van de game te krijgen check je de onderstaande trailer.