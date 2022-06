Kartgames zijn nog altijd behoorlijk populair en bekende voorbeelden zijn natuurlijk Mario Kart en Sonic & All-Stars Racing. Er is nu wederom een nieuwe racer aangekondigd, maar ditmaal uit een toch ietwat onverwachte hoek. In de winter van dit jaar kunnen we namelijk aan de slag met Smurfs Kart. Jawel, de bekende blauwe figuurtjes gaan elkaar te lijf op het circuit.

Smurfs Kart wordt ontwikkeld door Eden Games – bekend van de Gear.Club games – en Microïds zal fungeren als de uitgever. In de kartgame zal iedere Smurf zijn/haar eigen kart en unieke vaardigheid hebben. Daarnaast hebben de verschillende circuits binnenwegen en staan ze bol van de items die je kunt gebruiken om de race op z’n kop te zetten. Smurfs Kart is daarnaast solo of met vrienden en familie te spelen.

Microïds deelde tevens een reeks screenshots, die je hieronder kunt bekijken.