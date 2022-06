Half-Life 2 is natuurlijk een onvervalste klassieker en de game wordt vaak in één adem genoemd met andere iconische en invloedrijke titels. Of er ooit een écht derde deel gaat komen, blijft immer de vraag, maar het is duidelijk dat Valve zijn historie niet vergeet. Het Amerikaanse bedrijf lanceerde namelijk van de week plotseling Portal: Companion Collection voor de Nintendo Switch.

Het blijkt dat de fans de klassiekers van Valve ook niet vergeten zijn, een aantal modders zijn er namelijk in geslaagd om Half-Life 2 aan de praat te krijgen op de Nintendo Switch, en dat binnen 24 uur na de lancering. De handige knapen hebben dit voor elkaar kunnen krijgen omdat zowel Portal als Half-Life 2 gebruikmaken van Valve’s Source engine en daarom dus vanuit dezelfde basis werken.

Geheel vlekkeloos is het echter (nog) niet. Modder OatmealDome en Simonx22, van wie de onderstaande video is, zeggen namelijk dat er nog wel met enige regelmaat crashes zijn, dat NPC animaties niet lekker werken en dat het opslaan van je voortgang helemaal niet gaat. Desalniettemin is het een uitermate knappe prestatie en ziet Valve het wellicht zitten om Half-Life 2 (ooit) officieel naar de Nintendo Switch te brengen. Ondertussen blijven we stiekem hopen op Half-Life 3.