Ook wij hier bij PlaySense zien het met enige regelmaat in de comments, Nintendo fans willen graag bepaalde franchises weer in leven zien. Wij hopen net zo hard met jullie mee, maar we moeten natuurlijk ook realistisch lijven. Eén van Nintendo’s aandeelhouders deelt in ieder geval onze passie en vroeg tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering of Nintendo ooit nog eens wat met bijvoorbeeld F-Zero of Wario Land gaat doen.

Shuntaro Furukawa, president van Nintendo, gaf antwoord op deze vraag zonder eigenlijk écht antwoord te geven. Furukawa verklaarde dat Nintendo altijd probeert naar fans te luisteren, maar dat het simpelweg onhaalbaar is om aan elke wens te voldoen. Senior managing executive officer Shinya Takahashi haakte daar op in door te zeggen dat Nintendo altijd wel met iets bezig is op dat vlak. Zo benoemt hij dat Nintendo in 2019 al eens de vraag kreeg of ze de Famicon Detective Club serie weer tot leven zouden wekken, iets waar Nintendo op dat moment mee bezig was. Dit is vandaag de dag verkrijgbaar in de eShop.

Furuakawa: “It is realistically difficult to develop new titles and remakes, including sequels, for every Nintendo game that people request, but we are very grateful and appreciate the expectations our fans have for our games.” Takahashi: “During the 79th Ordinary General Meeting of Shareholders in 2019, we were asked if there were any plans to remake the Famicom Detective Club series, and, at that time, we happened to be planning a remake. That is an example where we were already actively developing such a title.”

Aan de andere kant zien we wel dat Nintendo druk bezig is met uitbreiden. Naast dat ze eerder dit jaar SRD over hebben genomen, heeft Nintendo ook een stuk grond naast hun hoofdkantoor in Japan gekocht. Hier wordt een twaalf etages tellend gebouw neergezet, waar ook weer interne ontwikkelaars moeten worden gehuisvest. Zeg dus nooit nooit, maar wanneer favoriete series van fans weer het leven zien blijft voor nu een raadsel.