Met het grote geweld gaande tussen Microsoft en Sony qua studio overnames is Nintendo eigenlijk vrij stil. Ergens geven we ze geen ongelijk, want de Switch is een vak apart en spreekt een ander publiek aan dan de grafische powerhouses van Microsoft en Sony. SRD is een studio die al sinds 1979 met Nintendo samenwerkt. Sterker nog, zij hebben zelfs geholpen met het maken van de originele Donkey Kong arcadegame.

Daarnaast heeft SRD door de jaren heen meegewerkt aan veel van de grote Nintendo titels. Met zo’n hechte band dacht Nintendo wellicht dat een overname niet nodig zou zijn, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een geweldige Nintendo partner plots wordt ingelijfd door een ander bedrijf, en vervolgens een zekere beer, vogel en eekhoorn simpelweg in het vergeethoekje duwt.

Met de aankoop van SRD heeft Nintendo in ieder geval de zekerheid dat deze hechte band nog jaren doorgezet kan worden. De verwachting is dat de acquisitie op 1 april 2022 rond is.