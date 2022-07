Het lekt de laatste tijd behoorlijk rondom de games van Ubisoft. Zo zou Skull & Bones op 8 november moeten verschijnen, waarbij het een noodzaak is dat de game dit jaar uitkomt vanwege een subsidieregeling met de Singaporese overheid. Daarnaast lekte de releasedatum van Mario + Rabbids: Sparks of Hope voor de aankondiging en nu weten we ook wanneer Avatar: Frontiers of Pandora uitkomt.

Op Twitter schrijft Tom Henderson dat hij van bronnen begrepen heeft dat Ubisoft deze titel gepland heeft staan voor 18 november later dit jaar. Hij is niet de enige die dit meldt, ook Rebs Gaming komt met dezelfde datum. Gezien deze game sowieso voor eind maart 2023 verschijnt en de nieuwe Avatar-film voor eind dit jaar gepland staat, klinkt 18 november als een plausibele datum.

Ubisoft heeft officieel nog geen datum aangekondigd, dus neem het voor nu met een korreltje zout.