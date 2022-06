Ubisoft en Nintendo hebben de handen ineengeslagen voor Mario + Rabbids Sparks of Hope. Deze game staat gepland voor een release ergens dit jaar, maar tot op heden was onduidelijk wanneer precies. Met de Nintendo Direct van vanmiddag is de verwachting dat de officiële releasedatum aangekondigd zal worden, maar mogelijk is die al gelekt.

Ubisoft heeft de game kortstondig met releasedatum in de Ubisoft Store online gehad, maar dat is nu weer aangepast. Gematsu was echter scherp genoeg om de vermelding op te pikken en weet te melden dat de datum 20 oktober is. Met een snelle aanpassing lijkt het dat Ubisoft iets te vroeg de datum bekend heeft gemaakt, maar vanmiddag weten we het wellicht zeker.

Er was tevens een Gold Edition van de game te zien, die de basisgame bevat samen met een Season Pass. Tevens bevat deze editie het Galactic Prestige Pack, dat drie exclusieve wapenskins bevat.