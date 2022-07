Skull & Bones werd in 2017 aangekondigd, maar zal pas eindelijk dit jaar het levenslicht zien. Althans, dat maken we op uit gelekte informatie over de release. Voor Ubisoft is dit project samen met Beyond Good and Evil 2 een nogal langdurig gebeuren. Het is in die zin ook geen gekke vraag waarom men niet gewoon de stekker uit het project heeft getrokken, Skull & Bones wat dat betreft.

Er blijkt echter een mogelijk goede reden te zijn waarom de game uitkomt. Op Twitter laat Kotaku journalist Ethan Gach weten dat de game hoe dan ook dit jaar zal verschijnen, ook al verkeert de titel misschien niet in optimale kwaliteit. De reden hierachter zit hem in een overeenkomst omtrent subsidies.

Ubisoft Singapore is met name verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze game. Vanuit de Singaporese overheid heeft de uitgever een subsidie overeenkomst opgezet, speciaal voor dit project. Een van de vereisten is dat Ubisoft de game voor een bepaald moment moet uitbrengen. Dit loopt mogelijk eind dit jaar af.

De vraag is echter in welke staat de game dan uitkomt. Volgens Gach zou Skull & Bones aanvankelijk begin deze zomer verschijnen, maar toen werd de game intern naar september en nadien november uitgesteld. Ook had er in juni een test moeten plaatsvinden, maar die is geannuleerd vanwege de staat van de build destijds.

Of het allemaal klopt is afwachten, maar feit is dat Skull & Bones door stormen heeft moeten varen de afgelopen jaren. Als de geruchten kloppen, verschijnt de game op 8 november 2022.