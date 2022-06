Skull & Bones is de laatste tijd geregeld in het nieuws omdat de game door verschillende ratinginstanties wereldwijd van een leeftijdsclassificatie wordt voorzien. De release lijkt dus niet al te lang meer op zich te laten wachten, maar we moeten nog officieel bericht van Ubisoft krijgen.

Nog voordat het officiële nieuws er is, lijkt de datum echter al te zijn gelekt. In de Xbox Store heeft een update plaatsgevonden en er werd opgemerkt dat Skull & Bones van een datum werd voorzien: 8 november 2022. Als dit klopt is de release niet heel dichtbij, maar wel nog dit jaar.

Volgens andere geruchten zal Ubisoft de game volgende week opnieuw gaan aankondigen, dus dan zullen we ongetwijfeld meer horen.