Dat de ontwikkeling van Skull & Bones moeizaam is verlopen is wel bekend en zoals je hier al kon lezen zit een release er misschien sneller aan te komen dan verwacht. Zo zou de game voor 31 maart 2023 verschijnen. Skull & Bones heeft recent van de Braziliaanse rating board een beoordeling gekregen en opvallend genoeg ontbreken hierbij de PlayStation 4 en Xbox One versies.

De vorige ratings die in Zuid-Korea en Australië werden gegeven, waren alleen voor pc of gaven geen lijst van de platformen. Wil dit met zekerheid zeggen dat de game niet zal verschijnen op de oudere consoles? Nee, maar het hint er natuurlijk wel naar. Het enige wat we kunnen doen is wachten op meer nieuws van Ubisoft. Bij meer duidelijkheid laten we het uiteraard weten.