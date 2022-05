Het ontwikkelen van Skull & Bones heeft aardig wat voeten in de aarde gehad, maar Ubisoft heeft laten weten dat de game tussen 1 oktober 2022 en 31 maart 2023 eindelijk zal moeten verschijnen. Het ziet er dus naar uit dat het oktober zal worden dat het spel in de winkels ligt, of wellicht toch wat eerder?

Een nieuwe game kan pas van een leeftijdskwalificatie voorzien worden als deze zo goed als gereed is. Het komt vaak voor dat als een titel in de database van één van de instanties die dit verzorgt opduikt, een release niet heel erg lang meer op zich laat wachten.

Skull & Bones is nu van een leeftijdskwalificatie voorzien in Zuid-Korea. Het gaat wel alleen om de pc-versie. Ubisoft liet dan weliswaar weten dat de game op zijn vroegst in oktober zal verschijnen, maar dat er nu al een kwalificatie is toegekend aan de game, maakt het mogelijk dat het spel (in ieder geval de pc-versie) misschien wel eerder in de winkels ligt.

Hieronder kan je de (vertaalde) toekenning van de leeftijdskwalificatie aan Skull & Bones zien.