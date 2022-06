Skull & Bones laat al jaren op zich wachten. De game werd in de zomer van 2017 aangekondigd, maar sindsdien is het vooral een kwestie geweest van diverse keren uitstel en vooral veel stilte. Sinds enkele weken lijkt het erop dat er nu toch echt schot in de zaak zit. Skull & Bones werd onlangs namelijk in zowel Zuid-Korea als Brazilië van een leeftijdsclassificatie voorzien, iets dat doorgaans gebeurt wanneer een release enigszins nabij is.

Insider Tom Henderson heeft nu ook een duit in het zakje gedaan en het heeft er inderdaad alle schijn van dat we snel meer van Skull & Bones gaan zien. In een bericht op Try Hard Guides stelt Henderson namelijk dat Ubisoft in de week van 4 juli Skull & Bones opnieuw gaat onthullen. Volgens de insider wordt er dan eindelijk een releasedatum aangekondigd, krijgen we nieuwe gameplaybeelden te zien en geeft Ubisoft meer details over de game.

Dat Henderson spreekt van ‘opnieuw onthullen’ ligt in lijn met berichten over de ontwikkeling van Skull & Bones in de afgelopen jaren. Geruchten wezen er namelijk op dat de ontwikkeling van de game meermaals opnieuw is gestart, dus het zou goed kunnen dat Skull & Bones er in bepaalde opzichten anders uit gaat zien dan toen de game jaren geleden voor het eerst uit de doeken gedaan werd.

Wat het ook mag worden: de kans lijkt groot dat Skull & Bones binnen nu en twee weken eindelijk weer eens van zich laat zien. We zijn benieuwd wat Ubisoft in petto heeft.