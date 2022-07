Het zal je maar net gebeuren: je ploft op de bank voor een potje Mario Kart of Super Smash Bros. en je Nintendo Switch begeeft het. Uitermate vervelend, natuurlijk, maar daar heeft Nintendo nu wat voor bedacht. Het Japanse bedrijf heeft namelijk in het land van de rijzende zon de zogeheten ‘Wide Care‘ reparatiedienst voor de Nintendo Switch gelanceerd.

Voor zo’n €1,40 per maand (of €14,25 per jaar) mogen Switch-eigenaren per jaar zes reparaties claimen, waaronder maximaal twee waarbij de console in z’n geheel vervangen moet worden. Naast de consoles – dat betekent de Switch en Switch Lite – vallen ook Joy-Cons, de dock en voedingen onder de dienst, en ook waterschade of ongelukken worden gerepareerd.

Eén van de meest voorkomende problemen van de Nintendo Switch is nog altijd de beruchte Joy-Con drift, waarbij de controller plotseling inputs meldt aan de console die de speler helemaal niet gedaan heeft. Op een gegeven moment liepen er zelfs rechtszaken over dit euvel en werd Nintendo gedwongen om gratis reparaties aan te bieden.

Met de lancering van de Nintendo Switch OLED heeft Nintendo gezegd dat er verbeteringen zijn aangebracht in het ontwerp van de Joy-Cons, desalniettemin komt het probleem nog steeds vaak terug.