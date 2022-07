De schijnwerpers staan momenteel dan misschien gericht op de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic, maar je zou bijna vergeten dat diens opvolger ‘The Sith Lords’ intussen een rerelease heeft gehad op de Nintendo Switch. Op 8 juni ging de port live, maar dit verliep niet zonder slag of stoot.

Jammer genoeg crashte de game bij veel spelers na een bepaalde cutscene, waardoor je niet verder kon spelen. Ontwikkelaar Aspyr heeft dit probleem erkent en heeft nu ook een nieuwe patch op de game losgelaten, die deze vervelende bug uitroeit.

De patch notes zijn heel kort, maar daarom dus niet minder belangrijk. Bekijk de veranderingen hieronder.