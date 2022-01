De games van 2022 | Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – Er worden al ontzettend lang games gebaseerd op Star Wars uitgebracht, maar zeker de laatste jaren hebben we de nodige games gezien die zich afspelen in a galaxy far, far away. Daar komt de komende jaren geen verandering in, zeker nu de licentie voor Star Wars-games niet langer exclusief bij Electronic Arts ligt. EA werkt zelf vermoedelijk aan Jedi Fallen Order 2, maar we weten ook dat Massive Entertainment en Ubisoft een Star Wars-game ontwikkelen en Quantic Dream is met hetzelfde bezig. Een hoop nieuwe Star Wars-avonturen dus, maar dat is niet het enige. Tussen alle nieuwe releases krijgen we – hopelijk in 2022 – ook een nieuwe, hedendaagse uitgave van wat velen misschien wel de beste Star Wars-game ooit vinden: Star Wars: Knights of the Old Republic.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake – BioWare is de ontwikkelaar die ons oorspronkelijk Star Wars: Knights of the Old Republic bracht. De game speelt zich 4.000 jaar voor het ontstaan van de Galactic Empire af. Je speelt een Jedi die het op moet nemen tegen Darth Malak, die met de Sith een aanval op de Galactic Republic pleegt. Knights of the Old Republic is een RPG en dat is terug te zien in hoe je jouw personage maakt, aangezien je kunt kiezen uit verschillende speelstijlen. Tijdens het spelen speel je niet alleen nieuwe vaardigheden vrij, maar jouw acties in de game en keuzes in het verhaal bepalen ook aan welke kant van The Force je staat. Ben je vriendelijk en sta je aan de Light Side, of ben je gewelddadig en kom je aan de Dark Side terecht? Aan jou de keuze.

Die klassieker krijgt nu dus een remake, die ontwikkeld wordt door de Amerikaanse studio Aspyr. Specifieke details over de remake zijn nog schaars en de eerste teaser trailer liet ook geen in-game beelden zien, dus het is nog even afwachten hoe deze nieuwe uitgave er precies uit komt te zien en of er – naast het technische aspect – ook nog andere verbeteringen worden toegepast. Aspyr geeft wel aan dat Star Wars: Knights of the Old Republic Remake “vanaf nul opnieuw wordt gemaakt”, dus dat schept hoge verwachtingen. De remake verschijnt (als tijdelijke console-exclusive) voor de PlayStation 5 en pc en slaat de vorige generatie consoles over, dus we verwachten een hoop pracht en praal.

Voorlopige verwachting: We gaven het al aan: Star Wars: Knights of the Old Republic wordt door velen als één van de beste Star Wars-games ooit beschouwd, zo niet de allerbeste. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat we ontzettend uitkijken naar de aankomende remake van deze klassieker. Het origineel stamt uit 2003 en is dus bijna twintig jaar oud. Om de game dan na al die tijd in een hedendaags jasje op de hardware van nu opnieuw (of voor het eerst) te kunnen beleven, is een mooi vooruitzicht. Aspyr gaat ook al geruime tijd mee en heeft de laatste jaren diverse ports van Star Wars-games uitgebracht. We vertrouwen erop dat Star Wars: Knights of the Old Republic Remake in goede handen is en dat we de alom geprezen game kunnen herbeleven als nooit tevoren.