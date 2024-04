Het is al geruime tijd onbekend hoe het staat met de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic, maar nu is er een officieel teken van leven afgegeven.

In november 2023 werd aan de CEO van Embracer Group gevraagd of er nog aan Knights of the Old Republic werd gewerkt. Hier werd geen antwoord op gegeven. Volgens insider Jeff Grubb werd er toen in ieder geval niet meer aan de game gewerkt.

Daarna volgden er veel berichten over de remake, alleen gaf geen van deze duidelijkheid over de status van ontwikkeling. Vorige maand leek CEO Lars Wingefors over Knights of the Old Republic te spreken, maar hij noemde het beestje niet bij zijn naam.

Matthew Karch, CEO van Saber Interactive, heeft nu in een interview met IGN eindelijk duidelijkheid gegeven. Karch heeft aangegeven dat de remake van Star Wars: The Old Republic nog steeds in leven is en dat er hard aan de game wordt gewerkt.