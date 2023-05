De laatste maanden waren de geluiden rondom de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake niet goed. Ontwikkelaar Aspyr werd een poosje terug van het project afgehaald en vervangen door Saber Interactive, en vorige week wilde Embracer Group CEO Wingefors geen uitspraak doen over de status van het project. Een verslag van het bedrijf geeft echter meer informatie prijs.

In het jaarverslag van Embracer Group is er een sectie waarin al eerder uitgebrachte en toekomstig uit te brengen games worden aangegeven. Hier worden games zoals de nieuwe Tomb Raider, Remnant 2 en je raadt het al, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake genoemd.

De opname van KOTOR stelt de toekomst van het project natuurlijk niet veilig, maar het geeft in ieder geval wel een antwoord op de vraag die Wingefors niet wilde beantwoorden. Zo is het spel nog steeds in ontwikkeling bij een interne studio. Het spel zou voor de PlayStation 5 en pc moeten worden uitgebracht.

De vraag is nu vooral wanneer we weer wat gaan zien en wanneer de game überhaupt uitkomt. Het ziet er vooralsnog naar uit dat het nog een lange tijd zal duren.